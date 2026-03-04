Inscription
Renoir

Joséphine Bindé

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) fut bien plus qu'un peintre de la modernité légère et joyeuse. Bouleversant les codes picturaux aux côtés de son ami Claude Monet, avec qui il peint les premières toiles impressionnistes en 1869, ce virtuose des instants de vie inondés de lumière a expérimenté plusieurs styles, alliant innovation et tradition au fil de plus de quatre mille tableaux. De Chatou à Montmartre, il se plaît à saisir la vie urbaine et les loisirs populaires dans des chefs-d'oeuvre intemporels comme le Bal du moulin de la Galette (1876) et Le Déjeuner des canotiers (1880-1881). Après avoir admiré en Italie les oeuvres de Raphaël, il amorce une phase plus classique, mais sans renier sa palette impressionniste et sa lumière magique. Installé à Cagnes-sur-Mer à la fin de sa vie, il continue, malgré l'arthrite qui le ronge, de peindre avec ferveur jusqu'à son dernier souffle. Sous le soleil du Midi, il célèbre la douceur et la richesse chromatique des paysages côtiers et des corps féminins, renouant avec une touche plus souple et libre, emplie d'émotion et de sensualité. La collection L'ART + GRAND, présentée dans une reliure luxueuse, propose, à travers un texte didactique, de découvrir les plus grands artistes de l'histoire de l'art. En plus d'une cinquantaine de toiles parmi les plus célèbres, l'ouvrage reproduit six tableaux exceptionnels sous forme de dépliants grand format qui permettent d'observer ces chefs-d'oeuvre dans les moindres détails. Cette collection offre ainsi une immersion inédite dans la matière et la touche picturale.

Par Joséphine Bindé
Chez Hazan

|

Auteur

Joséphine Bindé

Editeur

Hazan

Genre

Monographies

Renoir

Joséphine Bindé

Paru le 04/03/2026

172 pages

Hazan

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782754117968
