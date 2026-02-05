Créez des mondes miniatures en 3D ! Les stickers book cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 10 scènes et 20 planches de stickers originaux à agencer Avec pages détachables Ouvrez ce joli carnet relié et découvrez : 10 formes de pièces de la maison imprimées sur papier épais, à détacher 20 planches avec des mini stickers, sur fond transparent Les modèles des scènes finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène en 3D ! Mini salon où se réchauffer au coin du feu, mini cuisine qui sent bon les cookies, mini salle de bain envahie par la mousse... assemblez ces jolies scènes une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy !