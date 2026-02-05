Inscription
#Essais

Sa Majesté nomme

Michaël Moreau

ActuaLitté
Nommer, c'est régner. C'est l'un des pouvoirs les plus importants du Président de la République, l'un des plus discrétionnaires, et pourtant le plus méconnu. Tout au long de l'année, le chef de l'Etat nomme, seul, des milliers de personnalités dans toutes les sphères de la vie publique. Culture, diplomatie, police, armées, entreprises publiques... Le président choisit sans critère imposé. De l'aveu même de ceux qui ont dirigé l'Etat, ce pouvoir est monarchique, et souvent opaque. Il donne lieu à des polémiques et des contestations. Emmanuel Macron est le président de la Ve République qui s'implique le plus dans les nominations. Il reçoit les candidats, dirige lui-même les castings, et y passe un temps abyssal. C'est, sans doute, le pouvoir auquel il tient le plus. Son appropriation par les présidents successifs pose aujourd'hui une question institutionnelle. François Mitterrand, déjà, l'avait considérablement élargi ; Jacques Chirac renonça à sa promesse de le restreindre ; Nicolas Sarkozy comme François Hollande y restèrent accrochés. Elle pose aussi une question éthique sur des pratiques et tentations : le recasage, le piston, la désignation des proches. Les présidents font et défont les carrières. Des nominations provoquent d'épiques batailles en coulisses. Des candidats font campagne. L'exécutif se divise, quand il s'agit de choisir ou, à l'inverse, de limoger. Des Premiers ministres ont mis leur démission dans la balance pour tenter d'avoir voix au chapitre. Des nominations ont été annulées in extremis avant qu'elles ne soient rendues publiques, et d'autres décidées dans des conditions qui interrogent. Pour son enquête, l'auteur a rencontré plus de cent soixante-dix personnalités. Voici les coulisses du pouvoir comme vous ne les avez jamais lues.

Par Michaël Moreau
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Michaël Moreau

Editeur

Robert Laffont

Genre

Sciences politiques

Sa Majesté nomme

Michaël Moreau

Paru le 05/02/2026

250 pages

Robert Laffont

19,90 €

ActuaLitté
9782221278789
