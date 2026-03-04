Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Pas perdu

Benoît Coquil

ActuaLitté
Cette fois, c'est foutu, la clef sous la porte. La ferme familiale est en faillite. Le jour où son père le lui annonce, Marlon propose une idée saugrenue : transformer l'un de ses champs de maïs en labyrinthe géant, à la manière des corn mazes américains, en guise d'attraction estivale pour renflouer les caisses. A bientôt 18 ans, Marlon cultive une étonnante passion pour les labyrinthes, mais aussi pour la peinture classique et les anagrammes. D'ailleurs, il s'inquiète du fait que les lettres de son prénom forment le mot normal, lui qui se sent si étrange, à mesure que croît son désir pour les hommes. Epaulé par sa meilleure amie Memel, Marlon conçoit, à quelques mètres de la départementale, un dédale végétal si complexe et fascinant que tout le monde y accourt. Peu à peu, sa création devient le décor d'un été caniculaire fait de désir et de menace. Alliant récit queer et regard écologique sur le monde agricole, ce roman, porté par une écriture inventive et poétique, revisite le mythe antique du labyrinthe pour en faire une fable contemporaine sur l'émancipation.

Par Benoît Coquil
Chez Rivages

|

Auteur

Benoît Coquil

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Pas perdu par Benoît Coquil

Pas perdu

Benoît Coquil

Paru le 04/03/2026

234 pages

Rivages

20,00 €

Lire un extrait
9782743670047
© Notice établie par ORB
plus d'informations

