Les enfermés

John Grisham, Jim McCloskey

La présomption d'innocence est le principe fondateur du système judiciaire américain. Pourtant, une fois qu'une personne a été reconnue coupable, il est très difficile de demander le réexamen de la décision. Les dix affaires relatées dans ces pages ont vu des innocents séparés de leur famille perdre des décennies de leur vie en prison, voire risquer la peine capitale, tandis que les véritables coupables restaient libres. John Grisham et Jim McCloskey racontent les luttes acharnées menées pour réparer l'injustice. Ils examinent de près les raisons derrière ces condamnations aveugles, ainsi que le racisme, les fautes professionnelles, les témoignages erronés et la corruption qui rendent leur révision si compliquée. Fruit de recherches implacables et raconté avec un suspense comme seul John Grisham en a le secret, Les Enfermés est l'histoire de la reconquête de la liberté quand tout semble perdu d'avance. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert

Par John Grisham, Jim McCloskey
Chez Jean-Claude Lattès

Auteur

John Grisham, Jim McCloskey

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Romans policiers

Les enfermés

John Grisham, Jim McCloskey trad. Dominique Defert

Paru le 04/03/2026

410 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

9782709676359
