#Essais

L'intégrale TOEFL pour tous

Serena Murdoch-Stern, Paul Evensen

La méthode TOEFL complète par les Editions Nathan qui s'adapte à VOTRE niveau pour maximiser votre score au test officiel iBT. - Conformité garantie au test officiel TOEFL iBT(r) 2026 - Accepté par plus de 10 000 établissements dans 150 pays, le TOEFL iBT(r) est LE test incontournable pour étudier à l'étranger. Cette méthode tout-en-un vous garantit une préparation optimale, quel que soit votre niveau de départ. CONTENU COMPLET POUR UNE REUSSITE GARANTIE : - 2 TESTS BLANCS CORRIGES - Entraînement en conditions réelles du test officiel - 3 TESTS FRACTIONNES - Boostez votre rapidité et concentration - VOCABULAIRE UNIVERSITAIRE - Maîtrisez les mots-clés essentiels (homonymes, expressions idiomatiques, mots de liaison) - TIPS & CONSEILS METHODOLOGIQUES - Stratégies expertes pour chaque section - STUDY PLANNER PERSONNALISE - Organisez vos révisions sur-mesure - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Conseils pour utiliser l'IA dans votre préparation TOUS LES AUDIOS TELECHARGEABLES Accents authentiques : américain, britannique, australien, néo-zélandais - comme au test officiel ! METHODE ADAPTEE TOUS NIVEAUX Débutant ou avancé ? Cette approche progressive vous guide pas à pas vers votre meilleur score.

Par Serena Murdoch-Stern, Paul Evensen
Chez Nathan

|

Auteur

Serena Murdoch-Stern, Paul Evensen

Editeur

Nathan

Genre

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

Paru le 05/02/2026

336 pages

42,90 €

9782095062019
