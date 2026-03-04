Inscription
#Roman francophone

Morgane

Emanuele Arioli

ActuaLitté
La fée Morgane hante toute la légende du roi Arthur et fait basculer les destins des meilleurs chevaliers de la Table Ronde. Pourtant, elle n'a jamais eu droit à un roman. Parce qu'elle était une femme. Pire : la plus dangereuse des sorcières. Sa véritable histoire se cache dans les fragments dispersés des manuscrits médiévaux. Emanuele Arioli les a rassemblés et dévoile pour la première fois l'intégralité de son incroyable saga. Longtemps éclipsée par les héros masculins, qui est vraiment Morgane ? Quand celle qu'on a fait taire reprend la parole, c'est toute la légende du roi Arthur qui s'éclaire d'un jour nouveau. Morgane se dresse comme une icône moderne, rebelle, féministe... et terriblement actuelle.

Par Emanuele Arioli
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Emanuele Arioli

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Moyen Age

Morgane

Emanuele Arioli

Paru le 04/03/2026

288 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

ActuaLitté
9782709676274
