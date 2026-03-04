La fée Morgane hante toute la légende du roi Arthur et fait basculer les destins des meilleurs chevaliers de la Table Ronde. Pourtant, elle n'a jamais eu droit à un roman. Parce qu'elle était une femme. Pire : la plus dangereuse des sorcières. Sa véritable histoire se cache dans les fragments dispersés des manuscrits médiévaux. Emanuele Arioli les a rassemblés et dévoile pour la première fois l'intégralité de son incroyable saga. Longtemps éclipsée par les héros masculins, qui est vraiment Morgane ? Quand celle qu'on a fait taire reprend la parole, c'est toute la légende du roi Arthur qui s'éclaire d'un jour nouveau. Morgane se dresse comme une icône moderne, rebelle, féministe... et terriblement actuelle.