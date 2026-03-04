Inscription
#Essais

La tragédie des sauveurs

Hélène Vecchiali

Vous avez forcément un sauveur dans votre entourage... A moins que vous n'en soyez un vous-même ! Qui sont ces inlassables sauveurs qui deviennent victimes de leur besoin ardent d'être aimés ? Ce sont des héros du quotidien qui poussent leur altruisme à l'extrême. Ils souffrent pourtant d'au moins deux tragédies : ils ont subi un entraînement précoce au sein de leur famille... et ne récoltent jamais l'amour tant espéré. Hélène Vecchiali, psychanalyste et autrice renommée, nous dit tout sur le syndrome du sauveur, plus répandu qu'il n'y paraît. Elle analyse le drame intime de celui qui détient le pouvoir de sauver, mais qui, désespérément, cherche à être sauvé lui-même. Elle décortique avec tendresse son mode opératoire... et propose des pistes pour s'en libérer. " Passionnant ! Ouvrage didactique illustré par de nombreux exemples ! " Parfait ! J'ai trouvé beaucoup de vérités dans ce livre qui montre le piège du sauveur. "

Par Hélène Vecchiali
Chez Marabout

Auteur

Hélène Vecchiali

Editeur

Marabout

Genre

Essais

La tragédie des sauveurs

Hélène Vecchiali

Paru le 04/03/2026

185 pages

Marabout

8,90 €

9782501194853
