Janvier 1999. Un homme d'affaires et son épouse s'écrasent avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-espagnole. Vingt-quatre ans plus tard, leur fils, Antoine, obtient sa mutation dans la gendarmerie du village natal de son père. Très vite, sa supérieure comprend que sa recrue lui cache quelque chose. Quel secret obsède Antoine ? Quels liens entretient-il avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voisine ? Lorsqu'un berger découvre dans son pré sept bonshommes de neige disposés autour d'un message énigmatique tracé dans la poudreuse, le village est saisi d'effroi. A juste titre : les morts violentes ne tardent pas à se multiplier dans cette sombre vallée...