L'héritage du temps

Ce qui fut conquis par amour doit maintenant être défendu par le sacrifice. Cinq ans après la chute de l'Usurpateur, Elyssandre et Bratt vivent loin du monde, dans un fragile havre de paix. Ils croyaient avoir droit au bonheur, mais l'univers autour d'eux vacille : les honnis ravagent les villages, et les rancunes entre humains et magelins s'attisent à nouveau. Tandis qu'une menace étend son emprise dans l'ombre, un doute insidieux s'immisce entre Ely et Bratt. Des silences s'installent, les regards s'évitent, comme si le destin, jaloux de leur bonheur, cherchait à les séparer. Et lorsque le passé revient frapper à leur porte, le danger grandit et leur amour, qu'ils croyaient indestructible, est mis à rude épreuve. Mais parfois, aimer, c'est combattre jusqu'à la fin. Et cette fois, le sacrifice ne sera plus un choix.