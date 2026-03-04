Inscription
#Essais

Le dernier néandertalien

Ludovic Slimak

ActuaLitté
Août 2015. Après vingt-cinq années de fouilles dans une petite grotte du sud de la France, Ludovic Slimak se trouve confronté aux vestiges d'un corps. Des équipes scientifiques du monde entier s'interrogent : ce pourrait être l'un des derniers néandertaliens, mais les résultats des analyses sont déroutants. Au fil des investigations, le voile se lève peu à peu : l'incroyable découverte conduit à réécrire profondément l'histoire des néandertaliens en Europe. Entre égarements scientifiques et récit de voyage, chaque page nous met face à l'inconnu. Dans ce récit brillant, Ludovic Slimak nous convie à un saisissant périple par-delà les millénaires, à la rencontre de notre propre espèce et du mystère de la plus grande extinction d'humanité. Est-ce ainsi que les hommes meurent ?

Par Ludovic Slimak
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Ludovic Slimak

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Préhistoire

Le dernier néandertalien

Ludovic Slimak

Paru le 04/03/2026

295 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

ActuaLitté
9782415014926
© Notice établie par ORB
