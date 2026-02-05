Inscription
#Essais

NF DTU 36.2 Menuiserie intérieure et agencement, bois et autres matériaux

CSTB

ActuaLitté
NF DTU 36. 2 est composé des parties : Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (norme homologuée NF DTU 36. 2 P1-1, novembre 2025) Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (norme homologuée NF DTU 36. 2 P1-2, novembre 2025) Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (norme homologuée NF DTU 36. 2 P2, novembre 2025) Date du document : novembre 2025 Le NF DTU 36. 2 de novembre 2025 annule et remplace la version précédente de mai 2016. La partie P1-1 propose des clauses types de spécifications de travaux de mise en oeuvre pour des ouvrages intérieurs de menuiserie agencement, en bois et en autres matériaux plaqués (mono-matériau ou multi-matériaux à base de bois, métal, fibre, plastique, béton, minéral, compact, de synthèse) exécutés dans les bâtiments neufs ou existants ainsi qu'en réhabilitation. Elle s'applique aux bâtiments contenant des locaux à faible ou moyenne hygrométrie et sur certains supports. La partie P1-2 fixe des critères techniques de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des travaux définis dans le NF DTU 36. 2 P1-1 (CCT). La partie P2 fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d'exécution de mise en oeuvre des ouvrages de menuiserie intérieure agencement, dans le champ d'application du NF DTU 36. 2 P1-1 (CCT). Le présent NF DTU 36. 2 de novembre 2025 est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises. Le domaine d'application couvre ainsi tous les Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM).

Par CSTB
Chez CSTB

|

Auteur

CSTB

Editeur

CSTB

Genre

Menuiserie et charpentes

NF DTU 36.2 Menuiserie intérieure et agencement, bois et autres matériaux

CSTB

Paru le 05/02/2026

140 pages

CSTB

169,38 €

ActuaLitté
3260050855082
