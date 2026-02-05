Les aventures apocryphes de la vie de Yosef

Emissaires de Montouhotep II, Yosef et Sennéfer quittent l'Egypte, escortés d'Almir, un mystérieux marchand caravanier. Dans ce cinquième volet des aventures apocryphes de Yosef, le périple de nos héros à travers Mare Nostrum les mène à Gaza, Joppé, puis Jérusalem, où chaque étape est marquée par des rencontres fascinantes : un capitaine phénicien, un viticulteur mystérieux, un historien juif, un fonctionnaire romain... et surtout, Yeshoua, le prédicateur de Nazareth. Alors qu'ils traversent un monde en pleine transformation, leurs aventures se tissent de révélations humaines et divines, de plus en plus haletantes.