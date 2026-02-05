Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les aventures apocryphes de la vie de Yosef

Yves Danbakli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emissaires de Montouhotep II, Yosef et Sennéfer quittent l'Egypte, escortés d'Almir, un mystérieux marchand caravanier. Dans ce cinquième volet des aventures apocryphes de Yosef, le périple de nos héros à travers Mare Nostrum les mène à Gaza, Joppé, puis Jérusalem, où chaque étape est marquée par des rencontres fascinantes : un capitaine phénicien, un viticulteur mystérieux, un historien juif, un fonctionnaire romain... et surtout, Yeshoua, le prédicateur de Nazareth. Alors qu'ils traversent un monde en pleine transformation, leurs aventures se tissent de révélations humaines et divines, de plus en plus haletantes.

Par Yves Danbakli
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Yves Danbakli

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les aventures apocryphes de la vie de Yosef par Yves Danbakli

Commenter ce livre

 

Les aventures apocryphes de la vie de Yosef

Yves Danbakli

Paru le 05/02/2026

200 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042298401
9791042298401
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.