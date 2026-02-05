Inscription
#Imaginaire

Les brumes de l'éveil

Florian Dubart

Dans un monde où les guerres et les révoltes ont laissé des cicatrices profondes, Télinor lutte pour maintenir une paix précaire entre ses cinq royaumes. L' "Union" , créée pour sceller cette entente fragile, fête aujourd'hui son centenaire par des jeux symboliques. Chaque souverain envoie son champion, représentant de sa puissance et de sa loyauté. Mais sous le masque des festivités, les anciennes rancunes et méfiances ressurgissent, menaçant l'harmonie entre les peuples et les monarques. Cette cinquième édition des jeux pourrait bien être décisive : elle scellera le destin de l'alliance... ou son effondrement.

Par Florian Dubart
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Florian Dubart

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantasy

Les brumes de l'éveil

Florian Dubart

Paru le 05/02/2026

416 pages

Le Lys Bleu

25,00 €

Lire un extrait
9791042295004
