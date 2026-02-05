Starmania, ou la passion de l'opéra-rock français

Starmania, l'opéra-rock composé par Michel Berger et écrit par Luc Plamondon défie le temps. Interrogeant incessamment l'actualité politico-sociale et les grandes problématiques humaines ; inaugurant un modèle de production des hyperspectacles musicaux francophones ; fédérant autour d'elle un public intergénérationnel, l'oeuvre se présente comme une dystopie avant-gardiste qui trouve pour la première fois dans cet ouvrage un espace d'étude intégrale. De l'album concept produit par Warner en 1978 à la mise en scène post-apocalyptique de Thomas Jolly en 2022 à la Seine musicale de Boulogne, Starmania n'a eu de cesse de se réinventer en devenant un objet patrimonial de la culture populaire. L'ouvrage croise les analyses de chercheurs internationaux (littérature française, musicologie, sociologie, sciences de l'information et de la communication) et les voix rapportées d'artistes ayant participé aux différentes versions du spectacle devenu, au fil du temps, la passionaria des comédies musicales à la française.