Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

La femme à l'étage

Rachel Hawkins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On a tous besoin d'une seconde chance... Jane vient d'arriver en Alabama, où, faute de mieux, elle exerce le métier de pet-sitter. Dans la résidence cossue où elle promène des chiens toilettés, on croise de rutilants 4x4 et des femmes au foyer qui s'ennuient ferme entre deux manucures. Le genre d'endroit où personne ne remarquera si elle vole quelques bibelots. La chance lui sourit lorsqu'elle se fait renverser par une voiture. A son bord, Eddie Rochester, le résident le plus mystérieux de Thornfield Estates, qui met un point d'honneur à lui venir en aide. Il est beau, riche, veuf, et pas insensible à son charme. Pourtant Jane est hantée par Bea, sa défunte épouse, une femme belle, sophistiquée et ambitieuse. Pourra-t-elle prendre sa place dans le coeur d'Eddie ? " Un suspense qu'on dévore d'un bout à l'autre. " Publishers Weekly " Rachel Hawkins dépoussière habilement un classique de la littérature à travers cette histoire de meurtre, d'ambition et d'amour, délicieusement teintée d'humour noir. Un roman haletant, qui m'a donné la chair de poule et m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page. " Megan Miranda " J'ai été épatée par La Femme à l'étage. Rachel Hawkins réinvente à merveille Jane Eyre, c'est noir et addictif ! " Samantha Downing

Par Rachel Hawkins
Chez Hauteville

|

Auteur

Rachel Hawkins

Editeur

Hauteville

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La femme à l'étage par Rachel Hawkins

Commenter ce livre

 

La femme à l'étage

Rachel Hawkins trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

360 pages

Hauteville

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387219930
9782387219930
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.