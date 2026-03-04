On a tous besoin d'une seconde chance... Jane vient d'arriver en Alabama, où, faute de mieux, elle exerce le métier de pet-sitter. Dans la résidence cossue où elle promène des chiens toilettés, on croise de rutilants 4x4 et des femmes au foyer qui s'ennuient ferme entre deux manucures. Le genre d'endroit où personne ne remarquera si elle vole quelques bibelots. La chance lui sourit lorsqu'elle se fait renverser par une voiture. A son bord, Eddie Rochester, le résident le plus mystérieux de Thornfield Estates, qui met un point d'honneur à lui venir en aide. Il est beau, riche, veuf, et pas insensible à son charme. Pourtant Jane est hantée par Bea, sa défunte épouse, une femme belle, sophistiquée et ambitieuse. Pourra-t-elle prendre sa place dans le coeur d'Eddie ? " Un suspense qu'on dévore d'un bout à l'autre. " Publishers Weekly " Rachel Hawkins dépoussière habilement un classique de la littérature à travers cette histoire de meurtre, d'ambition et d'amour, délicieusement teintée d'humour noir. Un roman haletant, qui m'a donné la chair de poule et m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page. " Megan Miranda " J'ai été épatée par La Femme à l'étage. Rachel Hawkins réinvente à merveille Jane Eyre, c'est noir et addictif ! " Samantha Downing