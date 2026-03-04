Pour que renaisse le soleil

Et si le soleil ne se levait plus jamais ? Depuis que Yoshie a perdu son fils unique, elle s'est enfermée dans sa maison aussi sombre que le jour. Car dehors, une nuit perpétuelle recouvre la terre. Mais quand un jeune garçon mystérieux frappe à sa porte, porteur d'une lueur d'espoir, elle accepte de l'accompagner dans une quête insensée : retrouver le soleil. Au fil de leur périple, Yoshie fait des rencontres qui la conduisent sur la piste de ses souvenirs et de l'astre disparu. Car au bout de la nuit, l'aube finit toujours par poindre. Durian Sukegawa tisse un récit lumineux, où la quête du soleil devient celle de l'espoir, de la réparation et de la lumière intérieure. Un voyage bouleversant, à la frontière du réel et du merveilleux. Par l'auteur du best-seller international Les Délices de Tokyo.