Beyrouth Forever

Septembre 2023. L'été s'achève, Beyrouth suffoque et attend les premières pluies. Marwan Khalil, lui, attend la retraite, après trente ans de service et de magouilles à la brigade criminelle d'Adlieh. Mais lorsqu'une vieille femme est retrouvée morte et que sa hiérarchie le presse de classer l'affaire, l'inspecteur sent que quelque chose ne tourne pas rond. D'autant que la victime, une universitaire de renom, travaillait sur un ambitieux manuel scolaire de l'Histoire du Liban. Manuel qui semblait déranger le puissant Hezbollah et dont le seul exemplaire disparaît des pièces à conviction. Pour sa dernière enquête, Marwan refuse de jouer le jeu de la dissimulation qui mine son pays et auquel il n'a que trop participé. L'ancien milicien chrétien et sa jeune adjointe chiite, Ibtissam, devront batailler pour faire éclater la vérité dans ce pays à bout de souffle qui refuse de faire face à son Histoire.