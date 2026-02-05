Inscription
#Polar

Beyrouth Forever

David Hury

ActuaLitté
Septembre 2023. L'été s'achève, Beyrouth suffoque et attend les premières pluies. Marwan Khalil, lui, attend la retraite, après trente ans de service et de magouilles à la brigade criminelle d'Adlieh. Mais lorsqu'une vieille femme est retrouvée morte et que sa hiérarchie le presse de classer l'affaire, l'inspecteur sent que quelque chose ne tourne pas rond. D'autant que la victime, une universitaire de renom, travaillait sur un ambitieux manuel scolaire de l'Histoire du Liban. Manuel qui semblait déranger le puissant Hezbollah et dont le seul exemplaire disparaît des pièces à conviction. Pour sa dernière enquête, Marwan refuse de jouer le jeu de la dissimulation qui mine son pays et auquel il n'a que trop participé. L'ancien milicien chrétien et sa jeune adjointe chiite, Ibtissam, devront batailler pour faire éclater la vérité dans ce pays à bout de souffle qui refuse de faire face à son Histoire.

Par David Hury
Chez Liana Levi

|

Auteur

David Hury

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

Beyrouth Forever

David Hury

Paru le 05/02/2026

320 pages

Liana Levi

12,00 €

ActuaLitté
9791034911967
© Notice établie par ORB
