Sous ses traits mignons et ses pics en brosse, le hérisson attire la sympathie et sucite l'attendrissement. Mais qui est-il vraiment ?? Partez à la découverte de ce petit mammifère ? : ses caractéristiques, son habitat, sa reproduction, son alimentation, ses prédateurs, sa communication, son adaptation aux saisons... Un documentaire complet pour découvrir le hérisson et mieux comprendre son mode de vie. LES PLUS Des textes clairs et épurés pour aller à l'essentiel. Des photos exceptionnelles pour rendre compte de la réalité. Une mise en page réfléchie pour accompagner l'enfant dans sa lecture. Une rubrique dédiée à l'ouverture culturelle pour développer la culture générale, littéraire et artistique de l'enfant. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.