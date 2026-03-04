Kaijû Defense Force Tome 7

An X de l'ère Reiwa. Un terrible tsunami, provoqué par une avalanche sous-marine, ravage la côte Pacifique. Toutefois, il n'est que le prologue de calamités à venir. Depuis l'apparition d'un second kaijû, Tokyo a sombré dans un véritable chaos. Alors que leur riposte se complique à cause du "poison" que les créatures exhalent après leur mort, les Japonais se voient proposer un marché par les Américains. C'est ainsi qu'ils découvrent que ces derniers leur ont volontairement dissimulé des informations capitales... Kaijû Defense Force est la nouvelle série de Junya Inoue, auteur deBtooom ! et La Vie en doll. Découvrez un récit d'action, ultra réaliste, qui mêle technique militaire, mechas et kaijû, publié dans le magazine Comic Brunch, périodique phare de Shinchôsha.