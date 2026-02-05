Inscription
#Essais

Homo chaoticus

Didier Raoult

Révolution dans l'évolution Oubliés Darwin et sa théorie de la sélection organisée autour d'un arbre de vie. Nous sommes le fruit du chaos, les descendants d'épidémies, avec un génome où nos 2% de gènes sont surclassées par 98 % de séquences parasites. Mystérieuses, incontrôlables, ces séquences ont permis l'apparition du placenta chez les mammifères ou la formation d'un embryon différent chez l'homme et les grands singes. Aujourd'hui, elles expliqueraient le diabète, les allergies, l'obésité ou la baisse d'intelligence qui a conduit l'Occident à perdre 10 points de QI depuis un siècle. Alors que l'homme a déjà provoqué l'extinction massive de nombre d'espèces sauvages, la prolifération des épidémies pourrait achever de rebattre les cartes et donner naissance à un monde vivant totalement inédit.

Par Didier Raoult
Chez Michel Lafon Poche

|

Auteur

Didier Raoult

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Actualité médiatique France

Homo chaoticus

Didier Raoult

Paru le 05/02/2026

252 pages

Michel Lafon Poche

8,50 €

9791022407212
