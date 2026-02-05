Les Savants d'Hitler

Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, l'Allemagne domine le monde des sciences. Mais une fois le régime nazi implanté, la science, instrumentalisée à des fins idéologiques et racistes, connaît une descente aux enfers. Une large majorité des scientifiques collabora avec le régime nazi. Peu nombreux furent ceux qui, comme Lise Meitner ou Max von Laue, risquèrent leur vie pour résister à l'oppression. Le verdict est sans appel : la communauté scientifique allemande ressort salie par le travail forcé, les expérimentations sur les êtres humains et l'assassinat de masse. Quelles relations l'homme de science doit-il entretenir avec le pouvoir ? Comment concilier morale et recherche scientifique ? Ces questions constituent le coeur de l'étude que John Cornwell consacre à la science allemande sous le IIIe Reich. "Face au pouvoir écrasant de ceux qui possèdent et contrôlent la majeure partie de la science et de la technologie, les scientifiques peuvent-ils exercer une plus grande responsabilité politique et éthique ? " John Cornwell