Lutte contre la fraude à l'assurance

Emeric Desnoix, Nadège Faucher

Face à la montée en puissance des fraudes à l'assurance, les entreprises du secteur doivent relever un double défi : adopter une politique de tolérance zéro tout en veillant à la rentabilité économique de leurs actions. Ce guide méthodologique et opérationnel propose aux membres des cellules antifraude une approche complète et pragmatique pour gérer efficacement la fraude détectée, de la souscription au sinistre, en passant par la gestion contentieuse et stratégique des dossiers. Il aborde en cinq grandes parties : - les fondamentaux de la lutte contre la fraude : définition, cadre documentaire, écosystème des acteurs, enjeux économiques ; - les méthodes d'organisation et de gestion des contentieux : processus d'investigation, outils de preuve et stratégies de sanction pour chaque situation ; - les aspects juridiques et contractuels : analyse de la jurisprudence, impact de l'absence de définition légale spécifique, examen des clauses antifraude intégrées dans les contrats d'assurance ; - les modes opératoires observés dans les métiers de l'assurance : auto, habitation, santé, prévoyance, construction, etc. , à travers des cas pratiques et des typologies de fraudes ; - une réflexion sur l'avenir de la lutte antifraude : professionnalisation des équipes, apport de l'IA... Ce livre s'adresse aux professionnels de l'assurance engagés dans la lutte contre la fraude. Il met à leur disposition des outils et des recommandations stratégiques pour renforcer la détection, l'investigation et la sanction des fraudes, tout en optimisant les coûts et l'efficacité des actions engagées.

Par Emeric Desnoix, Nadège Faucher
Chez Groupe Industrie Services Info

|

Auteur

Emeric Desnoix, Nadège Faucher

Editeur

Groupe Industrie Services Info

Genre

Assurances

Lutte contre la fraude à l'assurance

Emeric Desnoix, Nadège Faucher

Paru le 04/03/2026

370 pages

Groupe Industrie Services Info

55,00 €

9782354746025
