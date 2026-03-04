Inscription
#Roman francophone

Le rêve inachevé de Jack Kerouac

Pierre Adrian, Yann Stofer

En juin 1965, Jack Kerouac passe une nuit en Bretagne à la recherche de ses origines. Dans Satori à Paris, "Ti Jean" raconte sa quête, un voyage éthylique qui le mène de la gare Montparnasse jusqu'à Brest dont il ne verra à peu près rien, sinon la rue de Siam, le commissariat, une chambre d'hôtel et le comptoir des bars du quartier. Soixante ans après, j'ai refait ce périple en compagnie de mon ami photographe Yann Stofer, essayant peut-être inconsciemment de réparer ce rendez-vous manqué. Une question me hantait : que restait-il de l'esprit libre du voyageur solitaire ? P. A.

Par Pierre Adrian, Yann Stofer
Actes Sud Editions

|

Auteur

Pierre Adrian, Yann Stofer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Le rêve inachevé de Jack Kerouac

Pierre Adrian, Yann Stofer

Paru le 04/03/2026

144 pages

Actes Sud Editions

17,90 €

9782330219932
