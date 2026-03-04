Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

24 fois l'Amérique

Sébastien Berlendis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'appartement de Norestrand Avenue, ma tête tourne aussi fort et aussi vite que les pales du ventilateur. Le calme reprend ses droits lorsque la décision de revoir Marianne s'impose avec netteté. Rien ne me retient à New York, rien ne me presse non plus, je veux prendre le temps de traverser les Etats qui nous séparent, arpenter des espaces inédits, raviver la mémoire de certains lieux. Les dernières lettres de Marianne datent d'il y a trois ans ; sur chacune d'entre elles Marianne avait l'habitude de dessiner un paysage de rives et de dunes, celles de l'Indiana au bord du lac Michigan.

Par Sébastien Berlendis
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Sébastien Berlendis

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 24 fois l'Amérique par Sébastien Berlendis

Commenter ce livre

 

24 fois l'Amérique

Sébastien Berlendis

Paru le 04/03/2026

171 pages

Actes Sud Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330219574
9782330219574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.