Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Textes de littérature orale bafia (Cameroun)

Gladys Guarisma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une mise en valeur rigoureuse et passionnante du patrimoine oral bafia, apportant un éclairage à la fois linguistique, littéraire et anthropologique sur une tradition encore peu documentée. Cet ouvrage bilingue met à la disposition de tous, et en particulier des locuteurs actuels du bafia - une langue bantoïde du Cameroun - une production orale à ce jour inédite. Après une présentation de la culture puis de la structure de la langue, un survol de l'ensemble des genres oraux bafia introduit les contes et les mythes réunis dans ce volume. Un bestiaire très riche présente des personnages animaux vivant comme des humains tout en gardant leur spécificité. On y croise des petits animaux (lézard, crapaud, margouillat, escargot, crabe, mygale), des singes tels le chimpanzé et les colobes dont le chef s'appelle Gougoul-à-Mampyé, des oiseaux, des serpents, sans oublier les crocodiles, le potamogale, la tortue, le rat de Gambie, l'antilope de Bates et la panthère. Ces deux derniers forment un duo qui s'oppose de façon récurrente. Les humains sont désignés par leur statut social ou leur handicap, et certains ont un nom propre. Plus spécifiques à cet imaginaire, il y a des ogres, un serpent qui fait la pluie et des objets extraordinaires. Les mythes parlent des origines et expliquent aussi l'apparition de certaines pratiques telles la sorcellerie, l'oracle ou l'ordalie. Ces contes nous font entrer dans l'imaginaire bafia avec beaucoup de bonheur. Gladys Guarisma, née au Venezuela, est entrée au CNRS en 1965. Spécialiste reconnue des langues bantoïdes du Cameroun, elle a d'abord étudié le bafia (thèse en 1973 et thèse d'Etat en 1992) puis le vute.

Par Gladys Guarisma
Chez Presses de l'Inalco

|

Auteur

Gladys Guarisma

Editeur

Presses de l'Inalco

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Textes de littérature orale bafia (Cameroun) par Gladys Guarisma

Commenter ce livre

 

Textes de littérature orale bafia (Cameroun)

Gladys Guarisma

Paru le 05/02/2026

896 pages

Presses de l'Inalco

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782858314324
9782858314324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.