Textes de littérature orale bafia (Cameroun)

Une mise en valeur rigoureuse et passionnante du patrimoine oral bafia, apportant un éclairage à la fois linguistique, littéraire et anthropologique sur une tradition encore peu documentée. Cet ouvrage bilingue met à la disposition de tous, et en particulier des locuteurs actuels du bafia - une langue bantoïde du Cameroun - une production orale à ce jour inédite. Après une présentation de la culture puis de la structure de la langue, un survol de l'ensemble des genres oraux bafia introduit les contes et les mythes réunis dans ce volume. Un bestiaire très riche présente des personnages animaux vivant comme des humains tout en gardant leur spécificité. On y croise des petits animaux (lézard, crapaud, margouillat, escargot, crabe, mygale), des singes tels le chimpanzé et les colobes dont le chef s'appelle Gougoul-à-Mampyé, des oiseaux, des serpents, sans oublier les crocodiles, le potamogale, la tortue, le rat de Gambie, l'antilope de Bates et la panthère. Ces deux derniers forment un duo qui s'oppose de façon récurrente. Les humains sont désignés par leur statut social ou leur handicap, et certains ont un nom propre. Plus spécifiques à cet imaginaire, il y a des ogres, un serpent qui fait la pluie et des objets extraordinaires. Les mythes parlent des origines et expliquent aussi l'apparition de certaines pratiques telles la sorcellerie, l'oracle ou l'ordalie. Ces contes nous font entrer dans l'imaginaire bafia avec beaucoup de bonheur. Gladys Guarisma, née au Venezuela, est entrée au CNRS en 1965. Spécialiste reconnue des langues bantoïdes du Cameroun, elle a d'abord étudié le bafia (thèse en 1973 et thèse d'Etat en 1992) puis le vute.