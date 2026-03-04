Du bon sens dans notre assiette

Tandis que la plupart des habitants des pays occidentaux mangent à leur faim, ils n'ont jamais été aussi perdus quant à ce qu'il faudrait mettre dans leur assiette pour rester en bonne santé. Faut-il arrêter le gluten ? le lait ? Manger bio ? Jeûner ? Devenir flexitarien, voire végane ? Avec une approche à la croisée de l'évolutionnisme, de la biologie et de la nutrition, Anthony Berthou propose une explication lumineuse aux dérèglements que subissent nos corps et notre environnement à l'époque moderne. Son programme nutritionnel et écologique fait le pari de prendre à rebrousse-poil les "régimes faciles" : comprendre nos mécanismes biologiques essentiels pour apprendre à les resynchroniser. Un ouvrage de référence en la matière.