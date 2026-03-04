Inscription
Les candidats auxquels vous pouvez échapper

Jean-Michel Ribes

Que se passe-t-il ? C'est un tsunami, ils veulent tous devenir président de la République ! Chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux. Ils nous parlent sans arrêt, nous disent qu'ils nous connaissent, qu'ils nous aiment, qu'ils pensent à nous constamment et que, si nous les installons à l'Elysée, ils nous offriront la lune, le soleil, et l'intégralité de la Voie lactée, sans compter la bombe atomique à domicile, et des pistes cyclables, chauffantes... Au secours ! Jean-Michel Ribes, armé de son rire de résistance, propose ici trente-quatre portraits irrésistibles de candidats auxquels vous pouvez échapper. Courage !

Par Jean-Michel Ribes
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Jean-Michel Ribes

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Humour

Les candidats auxquels vous pouvez échapper

Jean-Michel Ribes

Paru le 04/03/2026

96 pages

Actes Sud Editions

13,00 €

9782330217907
© Notice établie par ORB
