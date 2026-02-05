J'accouche bientôt

Un accouchement serein, à la portée de toutes ! Depuis la nuit des temps, les femmes mettent au monde leur petit d'Homme. Ce moment est bien souvent vécu comme une épreuve douloureuse. Pourquoi ? Quelle est cette douleur ? Faut-il aller à sa rencontre ou la fuir ? Pourquoi est-elle si souvent vécue comme une souffrance ? L'analgésie péridurale est-elle la solution ? En connaissons-nous les conséquences ? Ce livre allie une approche scientifique de la naissance, accessible à tous, à une réflexion sur la douleur en général et la douleur de l'enfantement en particulier. Il apporte une compréhension globale de l'enfantement très novatrice, aux antipodes de l'hyper médicalisation actuelle. Les parents trouveront ici des outils très concrets pour vivre ce moment, donner du sens à cette douleur, en faire un tremplin vers soi-même, être acteur de cette naissance. Il donne l'occasion à celles qui ont déjà accouché de porter un autre regard sur ce qu'elles ont vécu et d'en prendre soin. Fruit de ses vingt-six années d'accompagnement des mères et des pères dans la naissance de leur enfant, l'auteur nous livre également de nombreux témoignages où les femmes se montrent grandies par ce passage. Au-delà de la mise au monde de son bébé, chacun peut trouver dans ces mots un éclairage pour accompagner les différents passages de sa propre vie.