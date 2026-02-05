Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

J'accouche bientôt

Michel Odent, Maïtïé Trelaün

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un accouchement serein, à la portée de toutes ! Depuis la nuit des temps, les femmes mettent au monde leur petit d'Homme. Ce moment est bien souvent vécu comme une épreuve douloureuse. Pourquoi ? Quelle est cette douleur ? Faut-il aller à sa rencontre ou la fuir ? Pourquoi est-elle si souvent vécue comme une souffrance ? L'analgésie péridurale est-elle la solution ? En connaissons-nous les conséquences ? Ce livre allie une approche scientifique de la naissance, accessible à tous, à une réflexion sur la douleur en général et la douleur de l'enfantement en particulier. Il apporte une compréhension globale de l'enfantement très novatrice, aux antipodes de l'hyper médicalisation actuelle. Les parents trouveront ici des outils très concrets pour vivre ce moment, donner du sens à cette douleur, en faire un tremplin vers soi-même, être acteur de cette naissance. Il donne l'occasion à celles qui ont déjà accouché de porter un autre regard sur ce qu'elles ont vécu et d'en prendre soin. Fruit de ses vingt-six années d'accompagnement des mères et des pères dans la naissance de leur enfant, l'auteur nous livre également de nombreux témoignages où les femmes se montrent grandies par ce passage. Au-delà de la mise au monde de son bébé, chacun peut trouver dans ces mots un éclairage pour accompagner les différents passages de sa propre vie.

Par Michel Odent, Maïtïé Trelaün
Chez Le Souffle d'Or

|

Auteur

Michel Odent, Maïtïé Trelaün

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Grossesse et maternité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'accouche bientôt par Michel Odent, Maïtïé Trelaün

Commenter ce livre

 

J'accouche bientôt

Maïtïé Trelaün

Paru le 05/02/2026

236 pages

Le Souffle d'Or

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782840589815
9782840589815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.