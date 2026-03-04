Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Entreprendre pour être libre

Eric Larchevêque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Je vais vous raconter mon histoire, autour d'une liste de principes qui ont guidé et balisé mon parcours. Vous découvrirez comment j'ai lancé ma première entreprise, et pourquoi je l'ai abandonnée. Vous suivrez mes pérégrinations en Roumanie, en Lettonie, puis autour du monde lorsque je me suis improvisé joueur de poker. Vous revivrez avec moi l'aventure de Ledger depuis sa création jusqu'à son entrée au panthéon des licornes, tandis que je volais en éclats. Enfin, je vous révélerai comment j'ai rejoint Qui veut être mon associé ? Je vous donnerai des conseils pour entreprendre et accéder à la liberté. Vous apprendrez qu'il ne sert à rien de faire un business plan, que réfléchir est parfois le début du renoncement et pourquoi vous devez vous faire piquer votre idée. E.L.

Par Eric Larchevêque
Chez J'ai lu

|

Auteur

Eric Larchevêque

Editeur

J'ai lu

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entreprendre pour être libre par Eric Larchevêque

Commenter ce livre

 

Entreprendre pour être libre

Eric Larchevêque

Paru le 04/03/2026

256 pages

J'ai lu

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290440742
9782290440742
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.