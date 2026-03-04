Entreprendre pour être libre

Je vais vous raconter mon histoire, autour d'une liste de principes qui ont guidé et balisé mon parcours. Vous découvrirez comment j'ai lancé ma première entreprise, et pourquoi je l'ai abandonnée. Vous suivrez mes pérégrinations en Roumanie, en Lettonie, puis autour du monde lorsque je me suis improvisé joueur de poker. Vous revivrez avec moi l'aventure de Ledger depuis sa création jusqu'à son entrée au panthéon des licornes, tandis que je volais en éclats. Enfin, je vous révélerai comment j'ai rejoint Qui veut être mon associé ? Je vous donnerai des conseils pour entreprendre et accéder à la liberté. Vous apprendrez qu'il ne sert à rien de faire un business plan, que réfléchir est parfois le début du renoncement et pourquoi vous devez vous faire piquer votre idée. E.L.