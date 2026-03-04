Le club des lexicographes d'Oxford

Lorsqu'une lettre anonyme arrive chez les rédacteurs du Clarendon Dictionary, l'équivalent britannique du Dictionnaire de l'Académie française, c'est le choc. Le message dénonce un meurtre resté inexpliqué pendant des années. Il serait lié à la disparition de la soeur de Martha, la rédactrice en chef du dictionnaire. Hantée par ce mystère, celle-ci décide de mener l'enquête avec sa bande de lexicographes. Bientôt, d'autres lettres arrivent, livrant à l'équipe des indices sous forme de jeux de mots et de calembours auxquels ces amoureux du langage ne peuvent que succomber. Des révélations éclatent, et des masques tombent. Martha découvre que sa soeur dissimulait de lourds secrets et qu'elle n'était pas la femme parfaite qu'elle croyait. Mais dans l'ombre, quelqu'un veut garder ces mystères bien enfouis. Quitte à éliminer tous ceux qui s'approcheraient de la vérité...