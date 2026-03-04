Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le pays des herbes debout

Jean Villemin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un Etat fantôme, géré, selon un énigmatique Programme, par un lointain Directoire, le narrateur est envoyé comme Curateur à Nova Radom, cité hors carte où la gare gigantesque jouxte un observatoire inachevé et précède une enfilade de quartiers déserts. Un univers parasité par la pousse massive d'un flot inendiguable de phragmites, roseaux communs dégageant, le crépuscule venu, une odeur fétide. La vie singulière du héros au sein de la petite société locale et de sa bureaucratie perdue parmi les "herbes debout" va être celle d'un progressif égarement, occupé à des relations sans suite et des chantiers dans l'impasse. Une fable dystopique sur la liberté individuelle, le travail et le pouvoir, dont l'extraordinaire poésie n'est pas sans effets secondaires (hallucinations, vertiges, voire extase).

Par Jean Villemin
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jean Villemin

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pays des herbes debout par Jean Villemin

Commenter ce livre

 

Le pays des herbes debout

Jean Villemin

Paru le 04/03/2026

157 pages

J'ai lu

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290428191
9782290428191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.