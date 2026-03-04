Artistiquement vôtre

Nina Finch n'est pas faite pour la criminalité. Elevée par son frère, faussaire, elle a appris à peindre comme les grands maîtres. Elle préférerait de loin mener une vie honnête ; malheureusement, l'insouciance de Jack les conduit, elle et leurs contrefaçons, devant le critique d'art le plus intraitable de Londres, Alan De'Ath. Celui-ci sait que les tableaux sont faux, mais il ignore qu'ils ont été réalisés par Nina. Et plus il cherche à connaître cette femme intelligente et espiègle, plus il risque de découvrir son secret...