Artistiquement vôtre

Joanna Lowell

Nina Finch n'est pas faite pour la criminalité. Elevée par son frère, faussaire, elle a appris à peindre comme les grands maîtres. Elle préférerait de loin mener une vie honnête ; malheureusement, l'insouciance de Jack les conduit, elle et leurs contrefaçons, devant le critique d'art le plus intraitable de Londres, Alan De'Ath. Celui-ci sait que les tableaux sont faux, mais il ignore qu'ils ont été réalisés par Nina. Et plus il cherche à connaître cette femme intelligente et espiègle, plus il risque de découvrir son secret...

Par Joanna Lowell
Chez J'ai lu

Joanna Lowell

Editeur

J'ai lu

Romance historique

Artistiquement vôtre

Joanna Lowell trad. Léonie Speer

Paru le 04/03/2026

448 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290425978
