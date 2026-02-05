Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le yoga

Tara Michaël, Pierre Feuga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrez vos chakras ! On limite singulièrement le yoga lorsqu'on n'y voit qu'une série de "postures" saupoudrée de quelques "respirations" et trouvant son couronnement dans la relaxation. Pratiqué dans le monde entier, il est pourtant méconnu dans ses bases philosophiques et son immense variété. Cet ouvrage replace le yoga dans sa perspective authentique, et donc d'abord indienne, montre combien il est à la fois multiforme et cohérent, et expose l'immense richesse de la tradition yogique, immémoriale et toujours actuelle.

Par Tara Michaël, Pierre Feuga
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Tara Michaël, Pierre Feuga

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le yoga par Tara Michaël, Pierre Feuga

Commenter ce livre

 

Le yoga

Tara Michaël, Pierre Feuga

Paru le 05/02/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715438149
9782715438149
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.