Ouvrez vos chakras ! On limite singulièrement le yoga lorsqu'on n'y voit qu'une série de "postures" saupoudrée de quelques "respirations" et trouvant son couronnement dans la relaxation. Pratiqué dans le monde entier, il est pourtant méconnu dans ses bases philosophiques et son immense variété. Cet ouvrage replace le yoga dans sa perspective authentique, et donc d'abord indienne, montre combien il est à la fois multiforme et cohérent, et expose l'immense richesse de la tradition yogique, immémoriale et toujours actuelle.