La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?

Alors que les espèces animales invasives prolifèrent - frelons asiatiques, moustiques-tigres, rats, punaises de lit, tiques... -, des blocages idéologiques entravent de nombreuses interventions. Pour Olivier Vial et le Dr Romain Lasseur, ces bêtes ravagent nos écosystèmes, menacent la santé publique et génèrent des dépenses très élevées. Entre 1980 et 2019, ces invasions biologiques ont engendré 1 208 milliards de dollars de dégâts dans le monde, bien plus que les inondations et les incendies. En France, la facture dépasse déjà les 11 milliards d'euros depuis 1970 ; et cette estimation ne porte que sur 101 espèces... alors que 2 780 espèces invasives ont déjà été recensées sur notre territoire. Or la diabolisation de l'homme et l'idéalisation de la nature portée par certains courants activistes nuisent à notre juste perception de ces risques, et empêchent la mise en place des régulations nécessaires. Une enquête édifiante qui dénonce la paralysie croissante de l'action publique, au détriment de la biodiversité, de la santé humaine et de l'économie. Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasive. Olivier Vial est directeur du CERU, chargé du programme RadicalitéS, ancien membre de section du conseil économique social et environnemental (CESE).