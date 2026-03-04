Inscription
#Roman francophone

Le livre de Joan

Paul Thurin

Angleterre, 1318. Joan de Leeds fait le pari fou de s'évader de l'abbaye bénédictine de Saint-Clément, où elle est cloîtrée depuis l'enfance. A la lueur d'une chandelle, la jeune femme dévoile son plan à quelques soeurs de confiance : puisque seule la mort peut défaire une moniale de son serment, elle simulera la sienne pour déjouer la vigilance de ses supérieures. Débute alors une incroyable quête, menée jusqu'à Londres, au cours de laquelle Joan découvrira ce que les Ecritures lui avaient caché : le plaisir, la connaissance et la liberté. Il lui faudra cependant échapper à la vengeance de l'impitoyable abbesse, prête à tout pour rattraper la fugitive. Paul Thurin compose un ouvrage dans la pure tradition médiévale. Ironique à souhait, ce récit d'émancipation étonne jusqu'à un final en forme de pied de nez. Claire Julliard, Le Nouvel Obs. L'auteur nous tient en haleine, sans se départir d'une drôle de malice qui convient parfaitement au caractère de son héroïne. Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. Quête de liberté, désir de vengeance, personnages flamboyants, Paul Thurin marche dans les pas de Dumas avec cette histoire spectaculaire et véridique, ce qui lui confère un supplément d'âme. Sandrine Mariette, Elle.

Par Paul Thurin
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Paul Thurin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Moyen Age

Le livre de Joan

Paul Thurin

Paru le 04/03/2026

332 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

9782253263609
