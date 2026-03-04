Entre Ella Maillart et le reportage d'investigation : la suite des aventures de la Caravanière. On avait quitté Alissa Descotes- Toyosaki le 8 mars 2011, de retour au Japon après avoir bouclé les milliers de kilomètres de la caravane du sel dans le désert. Trois jours plus tard, c'est la catastrophe de Fukushima. La vie d'Alissa bascule : elle se retrouve à couvrir l'événement pour Libération et devient grand reporter. Sahara rouge comprend cinq de ses investigations dans des zones du globe ultra-dangereuses : Fukushima d'abord, puis les mines d'uranium d'Areva au Niger, les mines d'or chinoises en Afrique (elle est la seule femme et seule étrangère à y être allée), ou encore auprès des réfugiés rescapés de la violence des groupes Wagner au Mali.