#Roman francophone

Les cahots de l'anthropie

Antonio Exposito

Au soir de sa vie, un vieil homme se tord vers son passé et tisse ses mots comme un filet pour mieux retenir son essentiel. Il retrouve un petit garçon qui fuit la cruauté de ses camarades et l'indifférence des adultes. Il croise un jeune homme en colère qui préfère la parole des morts à la vanité des vivants. Il découvre un salaud qui utilise les femmes en pansement de chair et souffre de ne plus savoir aimer. Jusqu'au jour du "petit geste", celui d'une femme qui lui redonne goût à l'amour, et l'instant où son poing se resserre sur le doigt d'une enfant... Ce serait alors l'histoire du plus ordinaire et du plus en dehors des hommes. Un dysanthrope en quête d'absolu qui, devenu homme-machine pour répondre aux besoins de sa famille, alimenta son courage de tout son bois. Un cancre qui dut inventer son bestiaire d'animots pour donner corps à sa singularité et créer un monde où le langage serait celui d'une image contenant toutes les images. Dans un jeu de double voix, l'auteur du Quatrième Roi mage nous livre avec une sincérité et une poésie sensationnelles un regard sans compromis sur la vie, l'amour et ses espérances : une rencontre littéraire exceptionnelle.

Par Antonio Exposito
Chez Les Editions du Panseur

|

Auteur

Antonio Exposito

Editeur

Les Editions du Panseur

Genre

Littérature française

Les cahots de l'anthropie

Antonio Exposito

Paru le 05/02/2026

200 pages

Les Editions du Panseur

19,00 €

9782490834037
© Notice établie par ORB
