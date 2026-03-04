Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Les mondes magiques d'Ivy

Hannah West

ActuaLitté
Ivy, douze ans, est une rêveuse solitaire qui noircit les pages d'un carnet magique d'innombrables histoires. Parmi ses créations vit Forest, un anti-héros maladroit bien loin des clichés chevaleresques. Mais quand celui-ci découvre qu'il est un personnage de fiction et confronte son "Autrice", tout bascule. Propulsés dans les différents récits imaginés par Ivy, la jeune fille et son nouvel acolyte doivent affronter Wyldemar, un sorcier déterminé à étendre son pouvoir sur tous les mondes. Commence alors une quête périlleuse où l'encre peut aussi bien créer que détruire... et où chaque mot peut décider de leur avenir.

Par Hannah West
Chez Albin Michel

|

Auteur

Hannah West

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

Retrouver tous les articles sur Les mondes magiques d'Ivy par Hannah West

Commenter ce livre

 

Les mondes magiques d'Ivy

Hannah West trad. Mickey Garboriaud

Paru le 04/03/2026

381 pages

Albin Michel

16,90 €

ActuaLitté
9782226507754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

