Les mondes magiques d'Ivy

Ivy, douze ans, est une rêveuse solitaire qui noircit les pages d'un carnet magique d'innombrables histoires. Parmi ses créations vit Forest, un anti-héros maladroit bien loin des clichés chevaleresques. Mais quand celui-ci découvre qu'il est un personnage de fiction et confronte son "Autrice", tout bascule. Propulsés dans les différents récits imaginés par Ivy, la jeune fille et son nouvel acolyte doivent affronter Wyldemar, un sorcier déterminé à étendre son pouvoir sur tous les mondes. Commence alors une quête périlleuse où l'encre peut aussi bien créer que détruire... et où chaque mot peut décider de leur avenir.