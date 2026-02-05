Dans la maison de Petite Souris

Suis Petite souris dans sa maison, soulève les flaps, et découvre avec elle les mots d'une centaine d'objets du quotidien. C'est le matin. Petite souris est dans sa cuisine, elle prend son petit-déjeuner : des tartines beurrées et un grand bol de chocolat chaud. Puis elle enfile son tablier et se met aux fourneaux pour préparer un bon gâteau : aujourd'hui est un jour spécial. Que trouve-t-on dans la cuisine de Petite souris ? Une louche, une carafe, un grille-pain... Petite souris sort ensuite au jardin, d'abord pour prendre le courrier dans la boîte aux lettres, puis pour arroser son potager. L'occasion de découvrir les objets du jardin : le râteau, la pelle, la brouette... On visite ensuite le bureau, l'entrée, le salon, la salle de bains, toute la maison de Petite souris. Et pour finir la chambre : c'est la fin de la journée, Petite souris lit son livre préféré au lit et s'endort. Bonne nuit Petite souris !