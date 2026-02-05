Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Un monde sous dopamine : cahier d'exercices

Carla Lavaste, Anna Lembke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Un monde sous dopamine : retrouver l'équilibre à l'ère du plaisir instantané, Anna Lembke expliquait comment notre société moderne, saturée de stimuli et de plaisirs éphémères, agit sur nous comme un facteur de stress, favorisant l'augmentation des addictions, de la dépression et de l'anxiété. Elle publie aujourd'hui un cahier d'exercices conçu pour nous aider à appliquer concrètement ses enseignements au quotidien en nous permettant d'identifier et de gérer notre relation avec la dopamine. Ce guide propose une approche pratique et immersive qui vous donne les moyens : - d'identifier vos comportements addictifs à travers des exercices guidés ; - d'utiliser des outils de suivi pour équilibrer vos habitudes ; - de mettre en place une "détoxication de dopamine" et de réapprendre à apprécier les plaisirs simples.

Par Carla Lavaste, Anna Lembke
Chez Eyrolles

|

Auteur

Carla Lavaste, Anna Lembke

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion du stress

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un monde sous dopamine : cahier d'exercices par Carla Lavaste, Anna Lembke

Commenter ce livre

 

Un monde sous dopamine : cahier d'exercices

Anna Lembke trad. Carla Lavaste

Paru le 05/02/2026

176 pages

Eyrolles

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023255
9782416023255
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.