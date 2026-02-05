Un monde sous dopamine : cahier d'exercices

Dans Un monde sous dopamine : retrouver l'équilibre à l'ère du plaisir instantané, Anna Lembke expliquait comment notre société moderne, saturée de stimuli et de plaisirs éphémères, agit sur nous comme un facteur de stress, favorisant l'augmentation des addictions, de la dépression et de l'anxiété. Elle publie aujourd'hui un cahier d'exercices conçu pour nous aider à appliquer concrètement ses enseignements au quotidien en nous permettant d'identifier et de gérer notre relation avec la dopamine. Ce guide propose une approche pratique et immersive qui vous donne les moyens : - d'identifier vos comportements addictifs à travers des exercices guidés ; - d'utiliser des outils de suivi pour équilibrer vos habitudes ; - de mettre en place une "détoxication de dopamine" et de réapprendre à apprécier les plaisirs simples.