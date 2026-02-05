Un lien intense et fusionnel Quoi de plus émouvant qu'une relation épanouie entre une mère et sa fille ? D'ordinaire, une mère se sent proche de sa fille ; elle n'hésite pas à exprimer son amour, par des gestes, des regards ou des paroles. Elle aime sa fille et sait qu'il ne peut en aller autrement. De son côté, la fille a besoin de sa mère, elle porte sur celle-ci un regard souvent admiratif, tendre, elle sait qu'elle peut compter à tous moments sur sa présence. Et pourtant, périodiquement, le trouble s'immisce dans la relation, la complicité s'ébranle. Comment faire lorsque des désaccords fondamentaux apparaissent ? Qu'une tierce personne déclenche une forme de rivalité ? Un malaise peut couver et perturber la douceur fusionnelle... Comment survivre paisiblement aux sensations de trahison ? Il est vital d'apprendre à se différencier peu à peu pour préserver son intimité, de part et d'autre. Cela ne peut se faire sans douleur, mais l'amour en sort renforcé. Cet ouvrage éclaire les difficultés qui peuvent troubler une relation idéalisée entre mère et fille et explique, grâce à de nombreux témoignages, comment faire grandir la relation en trouvant sa juste place au coeur de ce lien unique.