#Essais

Space girls

Sylvie Dodeller

ASTRONOMES ET ASTRONAUTES, CES DIX FEMMES QUI ONT CONQUIS L'UNIVERS. Les space girls sont ces femmes qui ont contribué aux progrès de l'astronomie et de l'exploration de l'espace. On les a longtemps ignorées, pourtant elles ont compté. Elles ont souvent travaillé dans l'ombre d'un frère ou d'un mari. Elles ont forcé les portes des universités et celles des observatoires qui leur étaient fermées. Quand on leur a enfin permis de faire des recherches, leurs découvertes n'ont pas été prises au sérieux. Et lorsqu'elles ont pu voyager dans l'espace, on les a ramenées à leur genre... Les portraits de ces dix femmes astronomes et astronautes s'inscrivent dans l'histoire des découvertes mais aussi dans la lutte obstinée de ces space girls pour se faire une place au plus près des étoiles.

Par Sylvie Dodeller
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Sylvie Dodeller

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Astronomie

Space girls

Sylvie Dodeller

Paru le 10/02/2026

136 pages

L'Ecole des Loisirs

12,50 €

9782211351454
