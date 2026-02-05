Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Amour, Djihad et RTT

Marc Dubuisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amour, Djihad & RTT est une plongée loufoque dans le monde du travail à l'heure du terrorisme, lorsque deux mondes à priori totalement différents se rencontrent dans leurs aspects les plus absurdes. La vie s'écoule paisiblement au sein de l'administration départementale. Mais quand Kowalsky s'autoradicalise en regardant des vidéos sur Internet, la routine fait place au chaos. Quelles sont ses revendications ? Va-t-il mettre ses menaces à exécution ? Les heures supplémentaires lors d'une prise d'otage peuvent-elles être récupérées en RTT ? Le premier thriller d'entreprise à mourir de rire !

Par Marc Dubuisson
Chez Delcourt

|

Auteur

Marc Dubuisson

Editeur

Delcourt

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amour, Djihad et RTT par Marc Dubuisson

Commenter ce livre

 

Amour, Djihad et RTT

Marc Dubuisson

Paru le 05/02/2026

79 pages

Delcourt

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413094449
9782413094449
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.