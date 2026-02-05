Amour, Djihad et RTT

Amour, Djihad & RTT est une plongée loufoque dans le monde du travail à l'heure du terrorisme, lorsque deux mondes à priori totalement différents se rencontrent dans leurs aspects les plus absurdes. La vie s'écoule paisiblement au sein de l'administration départementale. Mais quand Kowalsky s'autoradicalise en regardant des vidéos sur Internet, la routine fait place au chaos. Quelles sont ses revendications ? Va-t-il mettre ses menaces à exécution ? Les heures supplémentaires lors d'une prise d'otage peuvent-elles être récupérées en RTT ? Le premier thriller d'entreprise à mourir de rire !