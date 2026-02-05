Isekai Munchkin Tome 6

A la recherche de sa soeur réincarnée elle aussi dans un autre monde, un adolescent ne possédant qu'un point de vie va devoir mettre au point la meilleure stratégie pour infiltrer un donjon et sauver sa soeur... Yukito Kirihara, un lycéen passionné par les jeux vidéo, renaît dans Everworld, un monde magique, afin de retrouver sa petite soeur Sana. Mais pour survivre dans cet univers inconnu et cruel, il devra surmonter ses propres "limites" pour éviter le game over. Dans ce manga d'heroic fantasy, imprégné de survivalisme, la conquête des donjons se fait avec les règles en main !