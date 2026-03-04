Inscription
Cécile la shérif

Victor Coutard, Walter Guissard

Jeune ingénue un tantinet badass, Cécile n'a qu'une idée en tête, faire justice ! Mais, en 1848, la magistrature reste totalement hermétique à la gente féminine, soit-elle fille de procureur. Alors qu'à cela ne tienne, après une nuit un rien alcoolisée, Cécile part avec son ami de beuverie, Louis-Moreau Gottschalk, pour une Amérique en pleine ruée vers l'or, où tout semble possible. Le chemin, semé d'embuches, sera l'occasion pour Cécile de montrer ses talents de juriste, d'oratrice et de fine gachette (entre autres), jusqu'à son arrivée à Mobile où le destin finira par lui agraffer une étoile de shérif au revers de sa veste. Ce ne sera pas sans y laisser quelques plumes... (mais sans goudron ! ) Cécile la shérif est un récit d'aventure enlevé et plein d'humour, qui développe aussi en fond un solide propos sur le droit et la justice. Une pépite !

Par Victor Coutard, Walter Guissard
Chez Casterman

|

Auteur

Victor Coutard, Walter Guissard

Editeur

Casterman

Genre

Western

Cécile la shérif

Victor Coutard, Walter Guissard

Paru le 04/03/2026

120 pages

Casterman

24,00 €

9782203293342
