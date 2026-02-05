412 avant notre ère, au lendemain de la victoire de Syracuse lors des guerres du Péloponnèse. Alors que des milliers de prisonniers athéniens croupissent dans des carrières, deux jeunes potiers sans le sou, Gélon et Lampo, offrent du vin et des olives à qui voudra bien réciter des vers d'Euripide. Parmi les hommes affamés, les candidats ne manquent pas. Bientôt nait le projet fou de monter Médée et Les Troyennes au beau milieu de cette prison à ciel ouvert. Mêlant une parfaite connaissance du monde antique au parler savoureux des pubs irlandais, Ferdia Lennon signe un roman à cadre historique résolument moderne, embarquant le lecteur dans une aventure tragi-comique inoubliable. D'une actualité brûlante, Un acte de gloire est une puissante réflexion sur le pouvoir de l'art et sur les interstices où renaît l'humanité après la guerre.