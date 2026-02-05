Inscription
#Roman francophone

L'empereur

RuNyx

" Tu es ma reine, Amara. Tu es ma force, mais aussi ma faiblesse. S'ils t'attrapent, ils m'attrapent, et la partie est terminée. " Il est devenu l'Empereur de l'ombre. Elle a grandi au coeur de son royaume interdit. Et pourtant, certaines amours naissent là où tout devrait mourir. Dante Maroni règne sur un monde où la peur est une arme et l'amour, une faiblesse mortelle. Entre loyautés sanglantes, traumatismes enfouis et violence familiale, chaque pas qu'il fait l'enfonce un peu plus dans l'héritage maudit qui est le sien. Chaque décision le rapproche d'un point de non-retour. Ici, être roi signifie perdre son humanité... ou disparaître avec elle. Amara n'a jamais eu sa place dans ce royaume de sang. Trop pure pour survivre, trop lucide pour ignorer le danger, elle est le battement de coeur que Dante n'aurait jamais dû conserver. L'aimer c'est offrir à ses ennemis la seule arme capable de le détruire. A mesure que la frontière entre amour et damnation s'efface, les masques tombent et les cicatrices parlent. Et lorsque l'ombre réclame son dû, une seule question demeure : jusqu'où peut-on aimer sans se perdre entièrement ?

RuNyx
Editions Contre-Dires

|

Auteur

RuNyx

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Romance sexy

L'empereur

RuNyx

Paru le 05/02/2026

450 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

9782386900815
