En couleurs et très illustré, ce manuel a été conçu pour vous qui débutez un cursus scientifique universitaire. Il vous permettra d'acquérir les connaissances fondamentales en biochimie, mais aussi la démarche et la rigueur scientifique indispensables aux études supérieures. De multiples rubriques vous garantissent un apprentissage progressif et complet : - un cours visuel avec de nombreux exemples concrets pour introduire et illustrer les notions et concepts clés ; - des encadrés méthodologiques pour vous guider vers les bonnes pratiques ; - des focus sur des applications, sujets de recherche ou thèmes d'actualité ; - des repères historiques ; - de nombreux QCM et exercices (tous corrigés), pour tester vos acquis et vous entraîner. Cette nouvelle édition augmentée est enrichie en focus, figures et exercices. Elle comporte des compléments sur les membranes, le métabolisme mitochondrial et l'analyse fonctionnelle de gènes par knock-out.