Bioch

Xavier Coumoul, Caroline Chauvet, Etienne Blanc

En couleurs et très illustré, ce manuel a été conçu pour vous qui débutez un cursus scientifique universitaire. Il vous permettra d'acquérir les connaissances fondamentales en biochimie, mais aussi la démarche et la rigueur scientifique indispensables aux études supérieures. De multiples rubriques vous garantissent un apprentissage progressif et complet : - un cours visuel avec de nombreux exemples concrets pour introduire et illustrer les notions et concepts clés ; - des encadrés méthodologiques pour vous guider vers les bonnes pratiques ; - des focus sur des applications, sujets de recherche ou thèmes d'actualité ; - des repères historiques ; - de nombreux QCM et exercices (tous corrigés), pour tester vos acquis et vous entraîner. Cette nouvelle édition augmentée est enrichie en focus, figures et exercices. Elle comporte des compléments sur les membranes, le métabolisme mitochondrial et l'analyse fonctionnelle de gènes par knock-out.

Par Xavier Coumoul, Caroline Chauvet, Etienne Blanc
Chez Dunod

|

Auteur

Xavier Coumoul, Caroline Chauvet, Etienne Blanc

Editeur

Dunod

Genre

Biochimie

Bioch

Xavier Coumoul, Caroline Chauvet, Etienne Blanc

Paru le 04/03/2026

216 pages

Dunod

20,90 €

9782100888153
© Notice établie par ORB
