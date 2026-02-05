Vous souvenez-vous du théorème de Pythagore et des équations du second degré ? Si des années se sont écoulées depuis votre dernier cours de maths, ces expressions peuvent vous sembler venir d'un autre monde. Drôle et éducatif, ce cahier comprend plus de 100 gribouillages abordant les notions de base des mathématiques. Ainsi, vous pourrez exprimer votre créativité tout en révisant les nombres premiers, les fonctions, les équations et bien d'autres choses encore... Et si vous séchez sur une équation, il vous suffit de consulter les " corrigés " !